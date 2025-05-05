رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان إبداع 13

شهد الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور بالأمس حفل ختام مهرجان إبداع – الموسم الثالث عشر 2025 لطلاب الجامعات، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بحضور كل من؛ الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة، والعديد من رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، والإعلامية منى الشاذلي – سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات باستضافة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

ترابيس يهنئ الطلاب الفائزين ويؤكد فوز مستحق تكليلا وتتويجا لمجهودات متواصلة وعمل دؤوب

من جانبه هنأ ترابيس الطلاب لحصولهم على مراكز متقدمة خلال مشاركتهم في مهرجان إبداع بنسخته الثالثة عشر، معربا عن بالغ سعادتهم بأدائهم المشرف، والذي يأتي تكليلا وتتويجا لمجهودات متواصلة وعمل دؤوب ودعم بناء من إدارة الجامعة لمختلف الأنشطة الطلابية.



ترابيس يشيد بدور مهرجان إبداع في تحفيز الطلاب على تنمية مواهبهم



هذا وقد أشاد ترابيس بدور مهرجان إبداع في تحفيز أبنائنا الطلاب على تنمية مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية فضلا عن التركيز على الابتكار والإبداع، لافتا إلى أن مهرجان إبداع يعتبر منصة هامة يتلاقى خلالها الشباب من مختلف الجامعات لإظهار مواهبهم، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة التي تعد بيتا لاستقبال الشباب للتعبير عن إبداعاتهم في مختلف المجالات، فضلًا عن دورها في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية.





ترابيس يؤكد حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وفتح المسارات أمام الطلاب الموهوبين





كما أكد ترابيس حرص جامعة دمنهور باعتبارها منارة للثقافة والفن، تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية، على دعم الأنشطة الطلابية، وفتح المسارات أمام الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، مع استمرارية تطوير الأنشطة الطلابية للمساهمة في تحقيق مزيد من المراكز المتقدمة في كافة المجالات، مثمنا دور الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري وممثلي رعاية الطلاب بكليات الجامعة، ومسئولي مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة برئاسة الدكتور محمود غزلان، لمساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفة للجامعة في الأنشطة المختلفة.





شعلة: طلاب جامعة دمنهور حصلوا على المركز الثاني في مجال "الابتكارات" والثالث في الغناء الجماعي



هذا وقد أعرب الدكتور ماجد شعلة - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن بالغ سعادته بقدرات الطلاب الإبداعية، موضحا تمكن طلاب جامعة دمنهور من حصولهم على المركز الثاني في مجال الإبتكارات " الشركات الناشئة وريادة الأعمال" عن مشروع " طلاء حيوي آمن من المستخلصات الطبيعية" للطلاب " أحمد جمعة، حبيبة سعيد، أمنية محمود"، فضلا عن تألق فريق الغناء الجماعي وحصوله على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، متمنيا لهم مزيد من النجاحات.





جدير بالذكر أن حفل الختام تضمن العديد من الفقرات الفنية الموسيقية والغنائية وفقرات استعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين في المهرجان، وفي نهاية الحفل تم إهداء دروع المهرجان، وتكريم الفائزين في مختلف مجالات المهرجان المختلفة.

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