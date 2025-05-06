أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 48.14 مليار دولار نهاية أبريل.. ارتفاع سعر جرام الذهب.. هيونداي تطلق نسخة مطورة من IONIQ 5 الكهربائية..ارتفاع ملحوظ فى سعر الفراخ

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.





ارتفاع سعر جرام الذهب مفى ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب من جديد فى ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025 بنحو 25 جنيها، فى السوق المحلية بالصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5395 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4720 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4045 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر جرام الذهب حوالى، 37760 جنيها.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي: إن سعر الصرف خلال الفترة الحالية يشهد السعر العادل لـ الدولار طبقًا لآليات العرض والطلب الموجودة في السوق.

وأضاف أن الدولة لن تستطيع دعم المحروقات، لأن هذا يُعرض الدولة لصدمات خارجية نتيجة استيراد جزء كبير من المحروقات بالدولار، وهذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.

هل نشهد زيادة في اسعار المواد البترولية الفترة المقبلة؟

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، إن أسعار المواد البترولية لن ترتفع حال ثبات الأسعار الحالية على المستوى العالمي، وعدم ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن مصر مُعرضة للكثير من الصدمات الخارجية، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل، خلاف إصرار الدولة على وجود سعر صرف ثابت، مشيرًا إلى أن النقد الدولي يُطالب الدولة المصرية بالتخلي عن تحديد سعر الصرف الثابت، وحل المشاكل.

هل الدعم النقدي أفضل من السلعي؟

وأوضح أنه يؤيد استمرار الدعم، والدعم النقدي أفضل من الدعم السلعي، ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الهدف من الانتقال من الدعم العيني للنقدي هو تحسين الكفاءة، وليس تخليًا عن المسئولية.





هيونداي تطلق نسخة مطورة من IONIQ 5 الكهربائية في مصر



تعزيزًا لالتزامها بدعم مستقبل التنقل المستدام، أعلن الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق نسخة المُطورة من سيارة هيونداي IONIQ 5 الكهربائية.



تأتي هذه النسخة المعدلة ترسيخًا لريادة هيونداي فى قطاع السيارات الكهربائية.

تجمع النسخة المطورة من هيونداي IONIQ 5 بين الأداء العالي، وتهدف إلى تطوير قطاع السيارات في مصر عبر تقديم طرازات مبتكرة بأعلى معايير الجودة، بدعم من شبكة متكاملة لمراكز الصيانة ومعارض البيع.

تتميز السيارة بقدرة وأداء عاليين، حيث تأتي بمحرك كهربائي من نوع مزدوج. تعتمد السيارة على محرك من نوع PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)، وتتميز بأداء قوي ومتوازن من خلال نظام الدفع المزدوج. تبلغ اقصى قوة للمحرك الامامي (KW) نحو 73.9، بينما تصل اقصى قوة للمحرك الخلفي (KW) إلى 165.4، لتبلغ أقصى قوة للمحرك مجمعة (KW) حوالي 239.3. أما من حيث القوة الحصانية، فتبلغ اقصى قوة حصانيه للمحرك الأمامي (HP) 99.1، واقصى قوة حصانيه للمحرك الخلفي (HP) تصل إلى 221.8، ليكون إجمالي اقصى قوة حصانية مجمعة (HP) نحو 320.9. ويعزز الأداء عزم دوران قوي، حيث يبلغ اقصى عزم للمحرك الامامي (NM) 255، واقصى عزم للمحرك الخلفي (NM) 350، ليصل اجمالي اقصى عزم حصانيه مجمع (NM) إلى 605، مما يمنح السيارة قوة دفع مثالية واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة.

وبالإضافة، تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة 84 كيلوواط/ساعة، مما يتيح نطاق قيادة موسع. وفيما يخص شحن السيارة، تمتاز هيونداي IONIQ 5 FL بقدرات شحن سريعة وفعالة، تدعم السيارة الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلوواط، حيث يُمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة أو خلال7 ساعات و35 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 10.5 كيلوواط، مما يجعلها مناسبة للشحن الليلي أو أثناء فترات التوقف الطويلة.

أنظمة الأمان المتطورة في هيونداي IONIQ 5FL :



تأتي السيارة مزودة بـ مراَه داخلية ذاتية التعتيم مع امكانية الرؤية الرقمية الخلفية، بالإضافة إلى جهاز تحذير المسافة الجانبية لتعزيز السلامة أثناء القيادة. كما تشمل أنظمة الأمان المتقدمة ميزة المحافظة على الحارة المرورية والمحافظة على القيادة في المسار. وتدعم السيارة خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Ca, Pe Cy، إلى جانب خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ - Tu ولزيادة مستوى الأمان، توفر السيارة رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، بالإضافة إلى نظام تحذير النقطة العمياء.



ارتفاع أسعار فاكهة الصيف من سوق الساحل

في ظل موجة غلاء عامة طالت كل شيء تقريبًا، لم تسلم أسواق الفاكهة من لهيب الأسعار، خاصة مع بداية موسم الصيف، حيث تكثر الفاكهة ويزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ. قامت "فيتو" بجولة داخل سوق الساحل، أحد أشهر الأسواق الشعبية في القاهرة، ورصدت حالة السوق وتنوع الفاكهة وأسعارها التي فاجأت العديد من المواطنين.

مع بداية جولتنا، لاحظنا وفرة كبيرة في أنواع الفاكهة المعروضة، من الخوخ والمشمش والعنب، إلى الكانتلوب والشمام والشهد، بالإضافة إلى الموز والجوافة. الألوان الزاهية والروائح المنعشة تملأ السوق وتغري المارة، لكن الأسعار المرتفعة كانت محور حديث معظم المتسوقين.

تجار السوق: "قلة المحاصيل والتصدير وراء الأزمة"

في حوار خاص مع عمر محمود، أحد تجار الفاكهة المعروفين داخل السوق، أوضح لنا الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

قال عمر: "في بداية كل موسم بتكون المحاصيل قليلة، وده طبيعي، وده اللي بيرفع السعر، لكن المشكلة الأكبر إن كميات كبيرة من الفاكهة بتتصدر للخارج، وده بينقص الكمية اللي بتتوفر في السوق المحلي، وده اللي بيخلي الأسعار تفضل عالية طول الموسم".

وأشار إلى أن بعض التجار يتعمدون تقليل هامش الربح الخاص بهم في محاولة لجذب المشترين، خاصة تجار التجزئة، لضمان استمرار عملية البيع.

وبسبب الارتفاعات الملحوظة، لاحظنا قلة توافد التجار والمواطنين على السوق،وهذا علي غير المعتاد حيث كان سوق الساحل يعج بالزبائن خاصة في الساعات الصباحية. بعضهم كان يأتي لشراء احتياجات شهرية كاملة، بينما ياتي تجار القطاعي للبحث عن العروض أو شراء احتياجات محلاته.

يقول أحد المتسوقين:"الأسعار نار، بس ما باليد حيلة... ما ينفعش البيت من غير فاكهة خصوصًا علشان الاطفال."



ارتفاع مؤشرات البورصة، ورأس المال السوقي يرتفع 4 مليارات

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.287 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 32285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 40207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14463 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9565 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12986 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3338 نقطة.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم



أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 91.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 74 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 115.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 91 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.

بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.



المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 48.14 مليار دولار نهاية أبريل



قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء:ِ إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.143.9 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2025.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطى في بعض الشهور.





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