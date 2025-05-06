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رياضة

أمم إفريقيا للشباب، جنوب أفريقيا يتقدم 1-0 على سيراليون في الشوط الأول

منتخب جنوب افريقيا
منتخب جنوب افريقيا للشباب، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب جنوب افريقيا أمام نظيره سيراليون بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري.

سجل هدف جنوب إفريقيا اللاعب جودي أشين في لدقيقة 13 من تسديدة قوية خدعت حارس سيراليون وسكنت الشباك.

 

أعلن ريموند داكا المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب سيراليون 

تشكيل جنوب إفريقيا أمام سيراليون

يدخل منتخب جنوب افريقيا  المباراة بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) أنتوني مليجو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا - (15) لازالو ماكو - (7) شاكيل أبريل - (19) ثاتو سيبايا - (10) مفوندو فيلاكازي ’ (9) جودي أشين.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

تشكيل سيراليون أمام جنوب إفريقيا

أما منتخب سيراليون فيدخل مباراته أمام جنوب إفريقيا متصدرا هذه المجموعة برصيد 7 نقاط ’ بتشكيل مكون من: (1) داوودا بانجورا – (17) شيخو كالون – (13) أمارا كيتا – (4) ألفا توريه – (2) الحسين دومبيا – (25) ابراهيم كانو - (24)عثمان كمارا – (14) محمد كامارا -  (11)عبدول بانجورا – (10) موموه كامارا -  (9) سليمان كارجبو.

أهمية المباراة لمنتخبي سيراليون وجنوب إفريقيا

هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة في مشوار الطرفين لبلوغ ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب وخصوصًا لمنتخب جنوب أفريقي الشهير بـ "أماجيتا" حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولا بديل أمامه عن الفوز إذا ما أراد تحسين موقفه ومواصلة مسيرته نحو الأدوار الإقصائية في البطولة التي بلغ فيها المبارتة النهائية في أول ظهور له عام 1997 بالمغرب.

 

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