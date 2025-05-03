تصريحات مدربي سيراليون وتنزانيا بعد انتهاء مباراة الفريقين بأمم أفريقيا للشباب

أمم افريقيا للشباب، قال محمد لامين كمارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عاما، عقب الفوز اليوم على تنزانيا في الجولة الثالثة بالدور الأول بأمم أفريقيا للشباب إن الهدف اليوم كان الفوز من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.

أضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " هدفنا في البطولة أن نقدم مواهب سيراليون لكل أفريقيا.. ومن الصعب الحديث عن فوز سيراليون بالبطولة.. و نسعي لصدارة المجموعة الأولي ".

تصريحات مدرب تنزنيا

فيما قال تشارلز مكوسا المدير الفني لمنتخب تنزانيا للشباب تحت 20 عاما إن الأمل مازال موجودا كأفضل ثوالث لضمان الصعود للدور التالي.

تابع في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " متمسكون بالفوز في المباراة المقبلة حتي لو علي حساب مصر.. كنا الأفضل أغلب فترات المباراة ولكن نفتقد اللمسة الأخيرة وهز الشباك".

تشارلز مكوسا مدرب تنزانيا، فيتو

سيراليون يتخطى تنزانيا بهدف

فاز منتخب سيراليون للشباب على نظيره تنزانيا للشباب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري.

أحرز هدف سيراليون اللاعب صامويل غاندي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، ليحجز مقعده رسميا في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا للشباب.

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