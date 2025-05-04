الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اختبارات فيديو ومحاضرات تثقيفية في معسكر اليوم الواحد لمحكمات الكرة النسائية

معسكر المحكمات، فيتو
معسكر المحكمات، فيتو

أقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز اليوم معسكرًا تثقيفيًا لمحكمات الكرة النسائية (الدرجة الأولى) بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، بحضور كل أعضاء اللجنة الرئيسية وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة والأعضاء جهاد جريشة وسيد مراد وفهيم عمر.

وجاء المعسكر في إطار تنفيذ استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة لتطوير مستوى التحكيم المصري.

شارك في معسكر اليوم الواحد 35 محكمة منهم 10 محكمات ساحة و25 مساعدة، حيث يهدف أوسكار رويز وأعضاء لجنته إلى خلق دوافع جديدة لدى المحكمات بالإضافة إلى التثقيف والتنشيط استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المعسكر محاضرات نظرية تثقيفية ألقاها أوسكار وجهاد جريشة وسيد مراد، كما أجرت اللجنة اختبارات فيديو لحالات التسلل ولمسة اليد للمحكمات المشاركات فى المعسكر.

وأشاد أوسكار بالمحكمات وقدرتهن على استيعاب التعليمات وتطبيق مواد القانون، وبتجربة إدارتهن لدورى القسم الاول الذى انتهى مؤخرًا دون الاستعانة بحكام رجال لإدارة أية مباراة في المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة لجنة الحكام الرئيسية الكرة النسائية محكمات الكرة النسائية وجيه أحمد

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يبحث المشاركة بمنتخب المحليين في كأس العرب

اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لهذا الموعد

اتحاد الكرة يضع شرطا لمنح الزمالك رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية

بـ 3 تهم منها الترويع، محامي زيزو يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك في اتحاد الكرة (مستند)
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

مع بدء مناقشته بالبرلمان، نص تعديلات قانون الإيجار القديم

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

داليا زيادة تثير الغضب بعد إهانتها لمصر من أجل إسرائيل، والنشطاء: «الموساد هيزودلك المرتب»

رئيس الوزراء يحذر المحافظين لهذا السبب

الحكومة تكشف الموقف بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية

أيهما أفضل، تكرار الحج أم مساعدة الفقراء؟.. رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية