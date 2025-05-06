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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين زد والاتحاد السكندري في الشوط الأول

زد والاتحاد
زد والاتحاد

انتهى الشوط الأول من مباراة زد والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لمجموعة تفادي الهبوط، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة زد أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

تشكيل زد ضد الاتحاد 

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎STARTING STARTINGXI 1 ALY LOTFY ALY GAMAL 30 24 MOHAMED ISMAEIL 8 5 37 14 AHMED ABDELANBY AHMED TAKK 26 PETER MUTUMOSI MAATA MAGASSA AHMED ADEL MOSTAFA SAAD MOSTAFA ZICO SIIADY HUSSEIN 7 10 9 ZEDEL AAN ZEDFC SUBSTITUTES MAZZIKA -ABDELLAH -DILSON -SAMEH OrΔ ELBANOBY -ELSAGHERY -EMAD ASHRAF RASHEED ZEDFC 本半x ALITTIHAD ਜহਸহਤਕਾ UEBИCKR F vs ΟrΔ ORASCOME CENSTFUCTION لوطلي لت_ادران_هری لوطنب ၁ تنك ates NBD mrates NBD seven‎'‎‎

ويدخل زد لقاء الليلة أمام الاتحاد بقيادة مدربه السابق مجدي عبدالعاطي ولديه 28 نقطة في صدارة مجموعة تفادي الهبوط فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 22 نقطة خلف الجونة وزد وبفارق الأهداف عن طلائع الجيش وسموحة.

 

حكام مباراة زد والاتحاد السكندري

 ويدير لقاء زد والاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة ونور سعيد مساعد أول ومحمد أحمد أبو رحاب مساعد ثاني وأحمد ناجي حكم رابع ومصطفى مدحت حكما للفار ومحمد عبدالعزيز مساعد لحكم الفار.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

 

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.


وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

 

 

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