الدوري المصري، مواعيد مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية

الدوري المصري، تنطلق منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 " غدا الثلاثاء 6 مايو الجاري.

وتقام مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي التتويج والهبوط على مدار 4 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

مجموعة الهبوط

الثلاثاء 6 مايو 2025

سموحة ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

زد اف سي ضد الاتحاد السكندري - 8 مساءً

الأربعاء 7 مايو 2025

الجونة ضد مودرن سبورت - 5 مساءً

الإسماعيلي ضد إنبي - 8 مساءً

مجموعة تحديد البطل

الخميس 8 مايو 2025

الأهلي ضد المصري البورسعيدي - 8 مساءً

الجمعة 9 مايو 2025

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك - 5 مساءً

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 8 مساءً

فاركو ضد بتروجت - 8 مساءً

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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