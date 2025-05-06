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رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة جنوب أفريقيا وسيراليون في أمم إفريقيا للشباب

منتخب سيراليون للشباب
منتخب سيراليون للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، أعلن ريموند داكا المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب سيراليون، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى، والتى تنطلق في تمام التاسعة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
 

تشكيل جنوب إفريقيا أمام سيراليون

يدخل منتخب جنوب افريقيا  المباراة بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) أنتوني مليجو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا - (15) لازالو ماكو - (7) شاكيل أبريل - (19) ثاتو سيبايا - (10) مفوندو فيلاكازي ’ (9) جودي أشين.

منتخب جنوب افريقيا، فيتو
منتخب جنوب افريقيا، فيتو

تشكيل سيراليون أمام جنوب إفريقيا

أما منتخب سيراليون فيدخل مباراته أمام جنوب إفريقيا متصدرا هذه المجموعة برصيد 7 نقاط ’ بتشكيل مكون من: (1) داوودا بانجورا – (17) شيخو كالون – (13) أمارا كيتا – (4) ألفا توريه – (2) الحسين دومبيا – (25) ابراهيم كانو - (24)عثمان كمارا – (14) محمد كامارا -  (11)عبدول بانجورا – (10) موموه كامارا -  (9) سليمان كارجبو.

أهمية المباراة لمنتخبي سيراليون وجنوب إفريقيا

هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة في مشوار الطرفين لبلوغ ربع نهائي البطولة وخصوصًا لمنتخب جنوب أفريقي الشهير بـ "أماجيتا" حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولا بديل أمامه عن الفوز إذا ما أراد تحسين موقفه ومواصلة مسيرته نحو الأدوار الإقصائية في البطولة التي بلغ فيها المبارتة النهائية في أول ظهور له عام 1997 بالمغرب.

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أمم أفريقيا للشباب منتخب جنوب أفريقيا ريموند داكا منتخب سيراليون ملعب هيئة قناة السويس محمد الأمين كامارا

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