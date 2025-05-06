حماس: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة بوسط غزة

قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة معظم ضحاياها نساء وأطفال.

وأضافت حماس: استهداف المدنيين في أماكن الإيواء وضمن ظروف بالغة الصعوبة يكشف إصرار الاحتلال على ارتكاب مجازر جماعية.

استشهاد 17 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 17 وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع.

أحدث إحصاء لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,615 ألف شهيد و118,752 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت سقوط 48 شهيدا و142 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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