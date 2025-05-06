الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 17 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بوسط غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 17 وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع.

 

أحدث إحصاء لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,615 ألف شهيد و118,752 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت  وزارة الصحة بغزة أعلنت سقوط 48 شهيدا و142 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

انهيار تام للخدمات الصحية في القطاع

وقبل وقت سابق قال المدير العام للمستشفيات في غزة محمد زقوت: “نحن على مشارف انهيار تام للخدمات الصحية في القطاع، ولدينا 48 ساعة فقط لإنقاذ الوضع”.

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