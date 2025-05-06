11 سنة انتظار، مستشفى السنطة المركزي حلم مؤجل ينتظره أهالي الغربية (فيديو)

ما زال الآلاف من أهالي مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية يعيشون على أمل الانتهاء من أعمال تجديد مستشفى السنطة المركزي، التي بدأت قبل نحو 11 عاما، دون أن تكتمل حتى الآن، مما تسبب في معاناة يومية للسكان نتيجة غياب الخدمات الطبية الأساسية.

يذكر أنه تم إزالة مستشفى السنطة المركزى بقرار الإزالة رقم (128) لسنة 2014، وتم إدراجها فى الخطة المالية لعام 2016 وإسناد المشروع بمعرفة وزارة الصحة لوزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 467 مليون و188ألف جنيه، وتم توفير 52 مليون و350ألف جنيه تمهيدا لبدء التنفيذ.

جاء ذلك بهدف تطوير مستشفى السنطة ورفع كفاءته لتقديم خدمات صحية أفضل لأكثر من مليون مواطن من أبناء المركز والقرى المجاورة إلا أن المشروع يسير ببطء لأسباب متعددة، منها نقص التمويل وتأخر الإجراءات الإدارية، ما أدى إلى توقف التنفيذ لعدة فترات.

ويضطر المرضى حاليًا إلى السفر لمستشفيات بعيدة في طنطا أو زفتي لتلقي العلاج، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ونفسيًا كبيرًا على الأهالي، خاصة في الحالات الطارئة.

يقول السيد "أحمد عبد الرحمن"، أحد أبناء مدينة السنطة: "مرّ علينا عقد من الزمن ولا زلنا ننتظر افتتاح مستشفانا من جديد. تعبنا من الوعود، والمواطنون يدفعون الثمن كل يوم."

من جانبهم، ناشد الأهالي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزير الصحة وجميع المسئولين بسرعة التدخل لإعادة إحياء المشروع، ومحاسبة المتسببين في التأخير، مؤكدين أن صحة الإنسان لا تحتمل المزيد من الانتظار.

ويأمل المواطنون في أن يتم إدراج مستشفى السنطة المركزي ضمن أولويات الدولة في خططها لتطوير منظومة الصحة، حتى يعود الأمل لقلوبهم وتتحقق العدالة الصحية التي ينشدونها.

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