الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف عصابة سرقة بطاريات السيارات في الغربية عقب تداول فيديو

عصابة سرقة بطاريات
عصابة سرقة بطاريات السيارات في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سرقة بطاريات السيارات بالغربية.

الأمن يكشف عصابة سرقة بطاريات السيارات في الغربية عقب تداول فيديو
الأمن يكشف عصابة سرقة بطاريات السيارات في الغربية عقب تداول فيديو

بلاغ وتحديد هوية المتهمين


تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا بتاريخ 26 أبريل الماضي من أحد الأشخاص وسيدة، يفيد بتعرض سيارتيهما للسرقة أثناء وقوفهما أمام منزليهما بدائرة القسم، حيث قام شخصان بسرقة البطاريتين.

انتشال جثماني شابين غرقا بشواطئ رأس البر بعد 72 ساعة من البحث

الرقابة الإدارية تسقط أخطر شبكة لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء، تضم سكرتيرا عاما مساعدا و15 مسؤولا حكوميا، اعترافات تفصيلية للمتهمين، 4 اتهامات تلاحقهم

ضبط المتهمين والمسروقات


وبالفحص وجمع المعلومات وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية".

وبضبطهما ومواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعتين، كما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة مماثلة، وأرشد المتهمان عن كافة المسروقات التي تم بيعها لعميلين سيئا النية عاطلان – مقيمان بدائرة القسم،  وتم ضبطهما والمسروقات بحوزتهما.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة أول طنطا بطاريات السيارات عصابة سرقة بطاريات السيارات الغربية وزارة الداخلية سرقة

مواد متعلقة

انتشال جثماني شابين غرقا بشواطئ رأس البر بعد 72 ساعة من البحث

رادار المرور يلتقط 485 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

الرقابة الإدارية تسقط أخطر شبكة لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء، تضم سكرتيرا عاما مساعدا و15 مسؤولا حكوميا، اعترافات تفصيلية للمتهمين، 4 اتهامات تلاحقهم

دفاعًا عن الأب، مقتل عامل على يد شقيقه بقنا

وصلة مزاح تنتهي بتمزيق جسد شاب على يد صديقه في دمياط

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

مشغولات ذهبية باهظة الثمن، الأمن يكشف ملابسات سرقة فيلا في 6 أكتوبر

القبض على 11 شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية بسبب خلاف على الميراث
ads

الأكثر قراءة

نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي لـ تعديل "الإيجار القديم"

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

ارتفاع الأحمر والأبيض، أسعار البيض اليوم الأحد 4 مايو 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر والأبيض، أسعار البيض اليوم الأحد 4 مايو 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها باكتشاف الأعداء والتغلب عليهم

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية