كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سرقة بطاريات السيارات بالغربية.

الأمن يكشف عصابة سرقة بطاريات السيارات في الغربية عقب تداول فيديو

بلاغ وتحديد هوية المتهمين



تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا بتاريخ 26 أبريل الماضي من أحد الأشخاص وسيدة، يفيد بتعرض سيارتيهما للسرقة أثناء وقوفهما أمام منزليهما بدائرة القسم، حيث قام شخصان بسرقة البطاريتين.

ضبط المتهمين والمسروقات



وبالفحص وجمع المعلومات وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية الجناة، وتبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية".

وبضبطهما ومواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعتين، كما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة مماثلة، وأرشد المتهمان عن كافة المسروقات التي تم بيعها لعميلين سيئا النية عاطلان – مقيمان بدائرة القسم، وتم ضبطهما والمسروقات بحوزتهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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