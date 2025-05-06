محافظ الدقهلية يبحث منح حق الانتفاع بـ13 قطعة أرض كفرص استثمارية بمدينة جمصة (صور)

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جلسة تشاور لكافة المستثمرين المتقدمين لاستغلال تلك القطع للرد على كافة استفساراتهم وانطلاقا من الحرص على طمأنة المستثمرين بدعم الدولة لتلك المشروعات؛ لما توفره من فرص عمل جديدة وتغيير الوجهة الحضارية للمدينة وتعيد لها ازدهارها ورونقها.

محافظ الدقهلية يترأس جلسة تشاور لاستثمار 13 قطعة بجمصة حق الانتفاع

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالاستثمار باعتباره أحد أهم عناصر النمو الاقتصادي وحرص محافظة الدقهلية على الاستغلال الأمثل لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المحافظة، وتحديدا بمدينة جمصة السياحية واستغلال موقعها المتميز، فيما بين مدن المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة ورأس البر، وفي إطار طرح 13 قطعة أرض بالمدينة لاستغلالها عن طريق حق الانتفاع.

حضر الجلسة: الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ورضوان سعيد المستشار القانوني، والقيادات التنفيذية المختصة و22 من المستثمرين ممثلي شركات الاستثمار.

تحفيز الاستثمار النوعي بمدينة جمصة

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطوات مدروسة تتبناها المحافظة لتحفيز الاستثمار النوعي بمدينة جمصة، وفتح آفاق تنموية جديدة تعزز من مكانة المدينة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة على ساحل البحر المتوسط.

وشدد على حرص المحافظة الكامل على تهيئة مناخ آمن وجاذب للمستثمرين، يضمن حقوقهم ويوفر التسهيلات اللازمة، في الوقت الذي تُصان فيه حقوق الدولة وتُحقق فيه الفائدة العامة لأبناء الدقهلية.

الأراضي المطروحة تشمل مواقع متميزة داخل مدينة جمصة

وأوضح المحافظ أن الأراضي المطروحة تشمل مواقع متميزة داخل مدينة جمصة، مثل مناطق شجرة الدر وابن لقمان ومشاية فلسطين، وتشمل أنشطة متنوعة من بينها إقامة فندق خمس نجوم، مول تجاري، ومكاتب إدارية، مع إمكانية تعديل النشاط بما يتوافق مع خطط المستثمرين، مؤكدًا أن التنوع في الطرح يعكس رؤية واضحة لجذب استثمارات متعددة المجالات.

تعديل الأنشطة حسب رغبة المستثمرين

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء ما سبق أن أعلنته محافظة الدقهلية من طرح 13 قطعة أرض للاستثمار السياحي والتجاري والترفيهي، مع إمكانية تعديل الأنشطة حسب رغبة المستثمرين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة أن يكون لدى المستثمرين المشاركين الرغبة الجادة والحقيقية في تنفيذ المشروعات الاستثمارية على قطع الأراضي المطروحة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية والدولة بكامل أجهزتها.



وقال اللواء مرزوق: إن إقامة مثل هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في تغيير الوجهة الحضارية لمدينة جمصة، وتوفير فرص العمل الكريم لأبناء المحافظة.



واستعرض المحافظ مع المستثمرين العديد من الاستفسارات المتعلقة بالاشتراطات والبنود التي تضمنتها كراسة الشروط للمشروعات المطروحة، وكذا القدرات والأنشطة وسابقة الأعمال لكل مستثمر.

وأكد المحافظ أننا حريصون على تحقيق كافة تطلعات المستثمرين والرد على كافة الاستفسارات في إطار من تنفيذ القانون بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق المستثمرين وتحقيق توجهات الدولة بشأن الاستثمار.

وأشار إلى أن المحافظة لديها إصرار من خلال كافة الاجهزة التنفيذية المختصة بالاستثمار على نجاح هذا المشروع ودعم ومساندة المستثمرين.

تحقيق التوازن بين جذب المستثمرين وضمان حقوق الدولة لدفع عجلة التنمية

كما أكد المحافظ أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين جذب المستثمرين وضمان حقوق الدولة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية بمدينة جمصة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعكس جدية محافظة الدقهلية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لجذب الاستثمار وتعزيز التنمية الشاملة بمدينة جمصة وباقي أنحاء المحافظة.

شارك في الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ومحمد جلال مدير عام الاملاك، وممثلي إدارة التعاقدات إلى جانب فريق عمل إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالديوان العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.