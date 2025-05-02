تضامن قنا: برامج تدريبية لحجاج بيت الله الحرام

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة لتأهيل حجاج بيت الله الحرام، وذلك تحت إشراف مباشر من مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م.

اللقاء التدريبي الخاص بالحجاج

وشهد مركز نجع حمادي، اليوم، إقامة اللقاء التدريبي الخاص بحجاج مركزي نجع حمادي وأبوتشت، وذلك بحضور وكيل الوزارة، إلى جانب رئيس مكتب الحج بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، من بينهم إسماعيل أحمد إسماعيل، ومحمود مخيمر، مسئولي مكتب الحج بمديرية التضامن، بالإضافة إلى حماده أبو الفضل، المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي بقنا، ومشرفي بعثة الحج على مستوى المحافظة، البالغ عددهم 12 مشرفًا.

وخُصص البرنامج التدريبي لتعريف الحجاج بالإجراءات التنظيمية والصحية والإدارية الواجب اتباعها قبل وأثناء أداء مناسك الحج، بما يضمن سلامتهم وراحتهم طوال فترة الرحلة.

توفير كافة سبل الدعم والتوعية لحجاجها

ومن جانبه أكد مجدي حسن خلال اللقاء، أن هذه اللقاءات التدريبية تأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الدعم والتوعية لحجاجها، مشيرًا إلى أن محافظة قنا قد حصلت هذا العام على 547 تأشيرة حج، موزعة على المستويين الثاني والثالث.

وأضاف وكيل وزارة التضامن أن البرامج مستمرة لتغطية كافة المراكز تباعًا، من أجل ضمان جاهزية جميع الحجاج، وتعزيز وعيهم بكيفية أداء المناسك على الوجه الأكمل.

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