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سياسة

البابا يوأنس السكندري، بطريرك المحنة والنار

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد البابا يوأنس السكندري، البطريرك الثامن والسبعين في تعداد بطاركة الكنيسة، الذي تنيّح في مثل هذا اليوم من سنة 1009 للشهداء (21 أبريل 1293 ميلادية)، بعد حياة مملوءة بالآلام والمقاومة في وجه الاضطهاد والمكائد السياسية والدينية.

 

قصة البابا يوأنس

كان البابا يوأنس، المعروف بـ"ابن أبي سعيد السكري"، أحد أبرز الوجوه الكنسية التي واجهت صراعات العرش البطريركي، إذ جاء ترشيحه عقب وفاة البابا أثناسيوس الثالث، ودخل في نزاع مباشر مع البابا غبريال الثالث بعد أن أبطل أنصاره قرعة هيكلية سبق أن أظهرت اسم غبريال. ورُسِم يوأنس بطريركًا في 6 طوبة عام 978 ش (1 يناير 1262 م)، ثم عُزل بعد ست سنوات وتسعة أشهر، ليعود لاحقًا إلى الكرسي البابوي بأمر من السلطان في 7 طوبة، بعد عزل غبريال.

وشهدت الكنيسة في عهد البابا يوأنس الثاني واحدة من أشد موجات الاضطهاد، حين أصدر السلطان أمرًا بجمع المسيحيين وإحراقهم في حفرة ضخمة سنة 980 ش. وتمكن البابا من إنقاذ شعبه بدفع فدية ثقيلة قُدرت بخمسين ألف دينار، أمضت الكنيسة عامين في جمعها، في واحدة من أكثر الوقائع دلالة على دور البطريرك كراعٍ وباذل للنفس عن رعيته.

استمرت رئاسته الثانية للكنيسة 22 سنة وثلاثة أشهر وتسعة عشر يومًا، رغم ما قاساه من تجارب وتهديدات وملاحقات تعرض لها هو والأساقفة في عهده، إلى أن تنيّح بسلام في 26 برمودة سنة 1009 ش، ودفن بدير النسطور بمنطقة البساتين، تاركًا وراءه سيرة نُقشت بحروف من نار وصبر على صفحات التاريخ القبطي.

وتؤكد الكنيسة في إحيائها لذكراه أن تضحيات بطاركتها ليست سوى امتداد لسلسلة إيمانية من البذل والاستشهاد، صانها التاريخ وباركتها السماء.

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