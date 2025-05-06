تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الفور، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال التصدي لمخالفات البناء.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في هذا الشأن، قام اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة أعمال إزالة حوائط وأعمدة بالدور السادس العلوي بحوض مشالي علي مساحة 100متر، وإزالة منزل بالبلوك خارج الخير على مساحة 300 متر بقرية الروضة التابعة للوحدة المحلية بالمنيل، بإشراف أحمد إبراهيم ومحمد أنور نائبي رئيس المدينة.

إزالة صبة خرسانية على سقف بالخشب في ميت غمر

كما قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال إيقاف وإزالة صبة خرسانية على سقف بالخشب والعروق على مساحة 100 متر تقريبا داخل الحيز العمراني بصهرجت الكبرى، ومتابعة فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي على مساحة 270 متر مخالف للترخيص الممنوح للمواطن داخل الحيز بقرية بشلا، بحضور محمد البقري نائب رئيس المدينة.

إزالة تعديات بشربين

وتابع ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين، أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية داخل مدينة شربين على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمعرفة الزراعة والإدارة الهندسية برئاسة المركز، وإزالة تعدي لحوائط بناء في المهد بقرية كفر الحطبة التابعة للوحدة المحلية للحصص على مساحة 600 متر.

تنفيذ إزالة في دكرنس وبلقاس

وقام هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بمتابعة أعمال إزالة سور من البلوك الأبيض على مساحة 190متر بقرية ديمشلت، وفي بلقاس قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال إزالة حوائط حاملة في قرية زيان على مساحة 50 متر، كما قام الأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا بمتابعة أعمال إزالة هنجر من الحديد والصاج على مساحة 100متر خارج الحيز العمراني بمدخل منية سمنود.

إزالة تعديات بغرب المنصورة

وقام محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة أعمال حملة قامت بإيقاف الأعمال بالمهد وإزالة جدران وأعمدة الدور الخامس العلوي لعقار مخالف بمنطقة حوض البشطمير لتجاوز نسبة ال٢٥% خدمات، بإشراف ناجى يحيى نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادي محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالادارة الهندسية.

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