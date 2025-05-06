البابا تواضروس من البرلمان الصربي: الكنيسة الأرثوذكسية مهد الرهبنة

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته الغامرة بزيارته الأولى إلى صربيا، مشيرًا إلى توقه الطويل لزيارة هذه البلاد الجميلة وكنيستها العريقة، والقديس ساڤا الذي يكن له محبة خاصة. جاء ذلك خلال زيارة قداسته والوفد المرافق له إلى مقر البرلمان الصربي في العاصمة بلجراد، اليوم، ضمن جولته الرعوية بإيبارشية وسط أوروبا، التي انطلقت في 25 أبريل الماضي، وتُعد صربيا محطتها الثالثة.

البابا تواضروس في البرلمان

واستقبلت السيدة زاجوركا أليكسيتش، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصربية، قداسة البابا، بحضور أعضاء المجموعة والسفير المصري لدى صربيا، باسل صلاح. وأكدت "أليكسيتش" أن زيارة البابا تمثل شرفًا كبيرًا للبرلمان وللشعب الصربي، مشيدة بالعلاقات الأخوية بين الكنيستين القبطية والصربية، وأهمية المحبة والحوار كجسر للتعاون بين الشعبين، وموضحة أن الزيارة تُعزز آفاق التعاون الديني والتعليمي بين مصر وصربيا.

وشددت رئيسة المجموعة على أن الدين يلعب دورًا محوريًا في حياة الشعب الصربي، مؤكدة أن لقاء البابا تواضروس بالبطريرك الصربي يُعد مؤشرًا لبداية تعاون أعمق بين الدولة والكنيسة.

من جانبهم، ألقى عدد من أعضاء المجموعة كلمات ترحيبًا بقداسته، حيث وصفت نائبة الرئيسة الزيارة بأنها "فرصة تاريخية"، داعية إلى مزيد من المحبة والوحدة في مواجهة التحديات المعاصرة، لا سيما في ظل ما يفرضه العالم الرقمي من تأثيرات على المجتمعات. وأشاد النواب بأهمية التواصل الديني والبرلماني بين البلدين، ودعوا البابا لزيارة الأديرة الصربية للتعرف على التراث الروحي الغني في صربيا.

وفي كلمته أمام البرلمان، أعرب البابا تواضروس عن سعادته بلقاء البطريرك الصربي وزيارته لكنيسة القديس ساڤا، قائلًا: "شعرت وكأني في السماء خلال صلوات الكنيسة، فنحن نقول في الصلاة الربانية: كما في السماء كذلك على الأرض". ولفت إلى محبة الصرب للقديسين، وهي سمة يشترك فيها الأقباط معهم، مضيفًا أن بعض المسلمين في مصر يكنّون محبة خاصة للسيدة العذراء مريم.

وسلط البابا الضوء على الدور التاريخي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كمهد للرهبنة المسيحية، مشيرًا إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس كأول دير في التاريخ. كما تحدث عن موقع مصر الجغرافي الفريد وعلاقاتها القوية مع صربيا، مؤكدًا أن الروابط الجيدة بين الرئيسين المصري والصربي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشعبين.

وفي ختام الزيارة، عبرت رئيسة المجموعة عن شكرها لقداسته، مشيدة بدور الكنيسة القبطية في بناء المجتمعات، وتم تبادل الهدايا التذكارية في أجواء سادتها المحبة، وعكست عمق العلاقات بين الشعبين المصري والصربي.

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