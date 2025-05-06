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برلمانية: مقترح قانون الإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

قالت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن مقترح تعديلات قانون الإيجار القديم غير متزن لإنه لا يراعي صالح الطرفين لا المستأجر ولا المالك.

 

القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: مقترح قانون الإيجار القديم يجور على بعض الحقوق الخاصة بالمستأجر وبعض الحقوق الخاصة بالملاك، وغير مسموح بالتمييز في القيمة الإيجارية بين القرى والمدن لا سيما أن بعض سكان الأحياء من محدودي الدخل.


أزمة إنهاء العلاقة بين الملاك والمستأجرين

وتابعت أن  إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، أمر في غاية الخطورة لأن الفترة غير كافية لا سيما في ظل عدم وجود شقق بديلة للمستأجرين.


قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي

واختتمت بقولها "إن مقترح تعديلات قانون الإيجار القديم بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي لو خرجت بالشكل الحالي".

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