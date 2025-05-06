النواب يستمع للملاك والمستأجرين بشأن تعديل الإيجار القديم الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مستمرة من أجل التوصل لتوافق لصالح جميع الأطراف.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

سماع رأي الملاك والمستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد أن الأسبوع المقبل، سيشهد الاستماع لرأي الملاك في اجتماع يوم الأحد المقبل، وكذلك سماع رؤية المستأجرين في اجتماع اللجنة يوم الإثنين.

قيمة إيجار الوحدات بنظام الإيجار القديم

وكان اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

وأكد أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.

إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم

وكشف اللواء خيرت بركات، أنه وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

عدد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد.

عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم

وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

تفاصيل تعداد السكان في 2017

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.

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