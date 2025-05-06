مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك في الملتقى الحواري لبناء الوعي بوزارة التعليم العالي

شارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في فعاليات "صالون القادة الثقافي.. الملتقى الحواري لبناء الوعي"، الذي ينظمه قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ومعهد إعداد القادة بحلوان.

وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، وافتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وبمشاركة 300 طالب من رؤساء اتحادات الجامعات وطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا.



ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعات المختلفة لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وينفذها الصندوق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

الجهود المشتركة بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التعليم العالى

كما شهد اللقاء استعراض الجهود المشتركة بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومعهد إعداد القادة في تنفيذ الأنشطة التوعوية لرفع وعي الشباب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

ويعد الحدث ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي ستُعقد في الجامعات المصرية المختلفة على مدار العام، بمشاركة قامات فكرية وثقافية مؤثرة، تتحاور مع الطلاب، وتُسهم في بناء وعيهم وتطوير معارفهم، في إطار رؤية وطنية تؤمن بأن الشباب هم ركيزة الجمهورية الجديدة، كما يتضمن الصالون محاضرات تسهم في تنمية الثقافة السياسية والوطنية لدى الطلاب، ومن أبرزها محاضرة حول الأمن القومي المصري ومخاطر الفكر المتطرف، وأخرى حول مهارات القيادة في بيئات الابتكار، إلى جانب عرض تفصيلي للاستراتيجية الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالجامعات والمعاهد، بما يحقق اندماجًا حقيقيًا للطلاب مع قضايا المجتمع لاسيما التوعية بخطورة الإدمان.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة بمشاركة الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، استعرض خلالها الخطط والبرامج التوعوية، ودور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، مؤكدا حرص الصندوق على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب لاسيما طلاب الجامعات في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان.

كما شارك الدكتور عمرو عثمان الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب، مؤكدا على حرص الصندوق في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من التعاطي وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية.

الأنشطة التوعوية لرفع الوعي بخطورة التعاطي

وحرص الدكتور عمرو عثمان على إجراء حوار مفتوح مع طلاب الجامعات المشاركين حول رؤيتهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لرفع الوعى بخطورة التعاطي، حيث تتضمن العديد من المحاور منها الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر"، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة، مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان وتعزيز قدرات الطلاب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وصقل خبراتهم العملية وبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

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