رئيس جامعة الجلالة: ربط التعليم بسوق العمل استثمار حقيقي لمستقبل الشباب

اختتمت جامعة الجلالة الأهلية، بنجاح فعاليات الملتقى السنوي الثالث للتدريب والتوظيف، بحضور أكثر من 3000 طالب وخريج، ومشاركة أكثر من 42 جهة من كبرى الشركات المحلية والعالمية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

ويهدف الملتقى لربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، مما يعزز من فرصهم للحصول على تدريبات مهنية ووظائف واعدة، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة لبناء مسيرتهم المهنية.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إنه منذ تأسيس الجامعة، كان هدفها الأساسي هو إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتغير، ولذلك حرصنا على تجهيز جميع كلياتنا بأحدث التقنيات، وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي، مشيرًا إلى إن التفاعل الإيجابي بين الطلاب وممثلي الشركات خلال الملتقى عكس حجم الجهود المبذولة في تطوير البيئة الأكاديمية والمهنية داخل الجامعة."

وأضاف الشناوي، أن جامعة الجلالة مستمرة من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني، في تقديم برامج تدريبية متميزة، وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تمكين الطلاب مهنيًا وربطهم بفرص العمل الفعلية، مؤكدًا على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الشباب يبدأ من ربط التعليم بالتطبيق العملي والاحتياجات الفعلية لـ سوق العمل."

جامعة الجلالة تناقش مستقبل التوظيف في مصر

كما أوضح الدكتور أحمد الطنبولي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أن الملتقى تضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات مهمة، منها: مهارات سوق العمل الحديثة، التحديات التي تواجه الخريجين الجدد، ومستقبل التوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن الفعاليات شهدت أيضًا جلسات نقاشية تفاعلية مع ممثلي الشركات الكبرى، بالإضافةً إلى ورش تعريفية حول بناء المسار المهني ومهارات اجتياز المقابلات الشخصية.

كما شهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وعدد من الشركات الكبرى، بما يعزز فرص التعاون المستقبلي ويخلق المزيد من الفرص للطلاب والخريجين.

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