بعد تعدد شكاوى البنزين المغشوش، التموين تكشف نتائج فحص 268 عينة

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشئون الرقابة على المنتجات البترولية، إنه يتم تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتأكد من جودة البنزين بعد ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي وشكوى المواطنين من “البنزين المغشوش”.

سحب عينات البنزين من محطات الوقود

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: تم سحب 268 عينة بنزين من محطات الوقود لفحصها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة البترول وجهاز حماية المستهلك للتأكد من مدى مصداقية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “البنزين المغشوش”، والنتائج الأولية أكدت مطابقة العينات للمواصفات القياسية.

فحص عينات بنزين محطات الوقود

ولفت إلى أنه جار إرسال العينات للمعامل المركزية للتأكد من مدى مطابقة البنزين المتوفر في محطات الوقود للمواصفات القياسية، وخلال يوم أو يومين سيتم الإعلان عن نتيجة العينات.

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