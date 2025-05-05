وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة حول أزمة البنزين المغشوش

البنزين المغشوش، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، مفاجأة بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، وأنه أصبح مغشوشًا.

هل يمكن خلط البنزين بالماء؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لا يمكن خلط البنزين بالماء مهما حدث، ولا يمكن لشركة عالمية أن تضحى باسمها وسمعتها، وبالتالي من هذه الناحية ليس واردا التلاعب بجودة المنتج.



ظاهرة تعرق البنزين

وأوضح:"هناك مسألة فنية وعلمية أن البنزين مهما تم فصله في معامل التكرير يكون به كمية بخار ماء يذوب بنسبة تتراوح ما بين جرامين إلي 3 جزء في المليون، أو فيما يعرف بظاهرة تعرق البنزين حيث تترسب هذه النسبة في قاع خزان محطات الوقود ومن خلال الطلمبات المتوفرة يتم سحب أي نسبة مياه".



نسبة الماء في البنزين



وأضاف: تراكم نسبة 3 إلي 5 جزء ماء في المليون لا يمثل عبئا ولا خطرا ويستطيع الموتور التعامل معها، معقبا:"تعرق البنزين بالماء بنسبة من جرامين إ3 جرامات في الـ 1000 لتر بنزين لا تمثل أي مشكلة".

وأختتم:"جماعات الذباب الإلكتروني وراء شائعة البنزين المغشوش".

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