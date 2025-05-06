بعد أزمة البنزين المغشوش، "التموين" تشن حملة رقابية مفاجئة على محطات الوقود بالقاهرة

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، حملات تفتيش مفاجئة بعدد من محطات الوقود بمحافظة القاهرة، شملت محطات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتأكد من توافر المواد البترولية ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشهدت الحملات حضور الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، إلى جانب مسؤولي الرقابة والتوزيع بالوزارة، وبمشاركة فنيين متخصصين من شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.

إرسال العينات إلى المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء لفحص مطابقتها للمواصفات

وأوضح الدكتور أبو الغيط أنه تم سحب عينات عشوائية من منتجات الوقود المختلفة (بنزين وسولار)، وأُرسلت إلى المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء لفحص مطابقتها للمواصفات الفنية.

وأظهرت النتائج الأولية للتحاليل خلو العينات من الشوائب.

وشدد معاون الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت وجود حالة غش تجاري، يتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل غلق المحطة وتحويل المسؤولين عنها للنيابة العامة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023.

وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأكد أن الدكتور شريف فاروق يولي اهتمامًا بالغًا بضبط سوق توزيع المنتجات البترولية، والتصدي لأي تلاعب في تداول المواد المدعمة، لضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المواطنين.

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية إحكام الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المال العام، فضلًا عن الحفاظ على جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة التوزيع، بما يحقق الشفافية والعدالة، ويخدم الصالح العام. وأوضح أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع الإدارة العامة لمباحث التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بكافة أنحاء الجمهورية.

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