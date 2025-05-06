الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

مجموعة مصر، تشكيل مباراة زامبيا وتنزانيا في الجولة الرابعة بأمم إفريقيا للشباب

منتخب زامبيا للشباب،
منتخب زامبيا للشباب، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، اختار بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 سنة التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره التنزاني في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى على ملعب السويس الجديد في كأس أفريقيا للشباب التي انطلقت في ضيافة مصر في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الجاري.
 

تشكيل زامبيا أمام تنزانيا

يدخل منتخب زامبيا مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

التشكيل يضم: ليفيسون باندا (1) ’ ويتسون ياندا (2) ’ هابي نسيكو (4)، ديفيد هامانسينيا (12) ’ تشارلز بويويا (5)، ديفيد سيموكوندا (6)، آرون فيري (13) ’ باسكال فيري (7)، جوزيف سابوبو (11)، ’ إليا ماندنجي (24) ’ فيلمون شيليمينا (25).
 

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو
منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

تشكيل تنزانيا أمام زامبيا

أما حميد سليمان "موروكو" المدير الفني للمنتخب التنزاني فقد اختار بدأ المباراة بالتشكيل التالي: (1) أنتوني مبيمبا ’ (2) أشرف كيبيكو ’ (5) لاميك لاوي ’ (4) فيدا ستوس ماسيندي ’ (8) أحمد بيبينو ’ (12) حاجي ليداه (15) عبد الكريم كسوانيا ’ (11) باكاري مسيمو ’ (21) إسماعيل علي – (10) خميس شيخان – (9) فالنتينو كوسينجاما.

تنطلق مباراة زامبيا ضد تنزانيا في السادسة مساء على استاد السويس الجديد بمحافظة السويس، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بويد مولواندا ملعب السويس الجديد تشكيل زامبيا أمام تنزانيا تشكيل تنزانيا أمام زامبيا

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موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

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