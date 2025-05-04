مدرب زامبيا: مواجهة منتخب مصر لم تكن سهلة ونمتلك فرصة للتأهل

تحدث بويد مولوندا المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 سنة، عن تعادل فريقه أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر، وتختتم فعالياتها يوم 18 مايو الجاري

لدينا فرصة في التأهل لربع النهائي

وقال مولوندا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: مواجهة منتخب مصر لم تكن سهلة ولسنا محبطين بسبب النتيجة، وسنواصل القتال في المباراتين المقبلتين ولدينا فرصة للتأهل للدور ربع النهائي.

مصر تتعادل مع زامبيا سلبيا

تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع نظيره منتخب زامبيا، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم افريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 7 نقاط

الثاني: مصر - 4 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطتين

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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