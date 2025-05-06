الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك التجاري الدولي يوقّع مع "سوديك" قرضًا معبريًا بقيمة 2.45 مليار جنيه لتمويل مشروع "June" في الساحل الشمالي

البنك التجاري الدولي-مصر
"البنك التجاري الدولي-مصر CIB" يوقّع مع "سوديك" قرضًا،فيتو

وقّع البنك التجاري الدولي مصر CIB -البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر- تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض معبري بقيمة 2.45 مليار جنيه لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الشركة العقارية الرائدة والمتميزة في السوق المصري، وذلك لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع "June" في الساحل الشمالي.

 

المرحلة الأولى للتسهيل الائتماني

 

ويعد هذا التسهيل الائتماني هو المرحلة الأولى ضمن الهيكل التمويلي للمشروع والذي يتبعه نموذج تمويلي شامل لتغطية تكاليف التطوير إلى جانب النفقات الأخرى المتعلقة بالمشروع بما يدعم الجدول الزمني المتسارع لتسليم المشروع، حيث أنه من المتوقع بدء عملية تسليم الوحدات في النصف الثاني من عام 2025.

مشروع "June" هو مشروع يمتد على مساحة 280 فدانًا في منطقة رأس الحكمة الاستراتيجية، إحدى أهم مناطق الساحل الشمالي. يضم المشروع فيلات سكنية وشقق فندقية بالإضافة إلى ممشى حيوي ونادي شاطئي، كما يضم "June" أيضًا فندق " Tribute Portfolio” التابع لمجموعة ماريوت الدولية.

وبهذه المناسبة، علق على الصفقة عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع شركة سوديك، الرائدة في قطاع التنمية العقارية، حيث إن استراتيجية البنك ترتكز دائمًا على دعم المطورين العقاريين المتميزين مثل سوديك. يُعَدّ هذا التسهيل المعبري لمشروع “June” في الساحل الشمالي بمثابة الخطوة الأولى في تمويل المشروع، مما يعكس التزامنا المشترك بدعم النمو العقاري وتقديم مشروعات تنموية عالية الجودة. نحن نثمّن شراكتنا القوية والمتميزة مع سوديك ونتطلع إلى مواصلة نجاحنا المشترك في المشروعات القادمة."

 

 

ومن جانبه، قال المهندس أيمن عامر المدير العام لشركة "سوديك": "إنّ تعاوننا مع البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الرائدة في مصر، في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي، يؤكد قوة المركز المالي لسوديك وقوة تدفقاتها النقدية وميزانيتها. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التي نجحنا في بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع البنك التجاري الدولي لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية"

وقد تمت مراسم التوقيع في فندق فورسيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس الجيزة، بحضور السيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك CIB، والمهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك، وكبار المسؤولين والمدراء ورؤساء القطاعات في كل من البنك التجاري الدولي وشركة سوديك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CIB البنك التجاري الدولي-مصر البنك التجاري الدولي مصر البنك التجارى الدولى الجدول الزمني القطاع الخاص في مصر شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار

مواد متعلقة

لغرض التحصيل، CIB يكشف طريقة سحب دولار من ماكينات الصراف الآلي

موعد التدريب الصيفي للطلبة في بنك التجاري الدولي CIB

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

إضافة سنة تدريبية، صحة النواب توافق على تعديل قانون الصيدلة

في المنطقة العربية، كولر يتلقى أول عرض بعد رحيله عن الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

إحصائيات هامة عن أعداد وحدات الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التطور المعرفي في مجال العلوم النفسية يدفعنا لإعادة النظر في الأحكام الفقهية

المجددون.. عباس محمود العقاد، صاحب "العبقريات" ورائد السير الذاتية الإسلامية

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

المزيد
الجريدة الرسمية