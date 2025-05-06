البنك التجاري الدولي يوقّع مع "سوديك" قرضًا معبريًا بقيمة 2.45 مليار جنيه لتمويل مشروع "June" في الساحل الشمالي

وقّع البنك التجاري الدولي مصر CIB -البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر- تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض معبري بقيمة 2.45 مليار جنيه لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الشركة العقارية الرائدة والمتميزة في السوق المصري، وذلك لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع "June" في الساحل الشمالي.

المرحلة الأولى للتسهيل الائتماني

ويعد هذا التسهيل الائتماني هو المرحلة الأولى ضمن الهيكل التمويلي للمشروع والذي يتبعه نموذج تمويلي شامل لتغطية تكاليف التطوير إلى جانب النفقات الأخرى المتعلقة بالمشروع بما يدعم الجدول الزمني المتسارع لتسليم المشروع، حيث أنه من المتوقع بدء عملية تسليم الوحدات في النصف الثاني من عام 2025.

مشروع "June" هو مشروع يمتد على مساحة 280 فدانًا في منطقة رأس الحكمة الاستراتيجية، إحدى أهم مناطق الساحل الشمالي. يضم المشروع فيلات سكنية وشقق فندقية بالإضافة إلى ممشى حيوي ونادي شاطئي، كما يضم "June" أيضًا فندق " Tribute Portfolio” التابع لمجموعة ماريوت الدولية.

وبهذه المناسبة، علق على الصفقة عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع شركة سوديك، الرائدة في قطاع التنمية العقارية، حيث إن استراتيجية البنك ترتكز دائمًا على دعم المطورين العقاريين المتميزين مثل سوديك. يُعَدّ هذا التسهيل المعبري لمشروع “June” في الساحل الشمالي بمثابة الخطوة الأولى في تمويل المشروع، مما يعكس التزامنا المشترك بدعم النمو العقاري وتقديم مشروعات تنموية عالية الجودة. نحن نثمّن شراكتنا القوية والمتميزة مع سوديك ونتطلع إلى مواصلة نجاحنا المشترك في المشروعات القادمة."

ومن جانبه، قال المهندس أيمن عامر المدير العام لشركة "سوديك": "إنّ تعاوننا مع البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الرائدة في مصر، في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي، يؤكد قوة المركز المالي لسوديك وقوة تدفقاتها النقدية وميزانيتها. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التي نجحنا في بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع البنك التجاري الدولي لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية"

وقد تمت مراسم التوقيع في فندق فورسيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس الجيزة، بحضور السيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك CIB، والمهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك، وكبار المسؤولين والمدراء ورؤساء القطاعات في كل من البنك التجاري الدولي وشركة سوديك.

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