الثلاثاء 06 مايو 2025
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ألسنة اللهب التهمت الطائرات، لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمطار صنعاء (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء، فيتو

قصف مطار صنعاء، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات، التي تظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من مطار صنعاء باليمن، وتصاعد ألسنة اللهب، جراء سلسلة من الغارات الجوية، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المطار.

الاحتلال الإسرائيلي يدمر مطار صنعاء


وأظهرت مقاطع الفيديو حالة مطار  صنعاء المدمر، جراء غارات الإحتلال الإسرائيلي، الذي قصف أيضًا أهدافا مدنية يمنية في محيط مطار صنعاء، وفقًا لشهود العيان.


الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، في تنفيذ غارات جوية مركزة، استهدفت مطار صنعاء الدولي، في تصعيد عسكري جديد جاء بعد قصف جوي على محافظة الحُديدة في اليمن بساعات.


وأكدت مصادر ميدانية يمنية بأن الهجمات الصاروخية للاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن تدمير الصالة الرئيسية للمطار، وعدد من الطائرات المدنية، إلى جانب مرافق خدمية رئيسية في المطار.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تحذيرًا دعا فيه جميع المتواجدين في محيط مطار صنعاء بالإخلاء الفوري له، محذرين من الخطر الذي قد يترتب على البقاء في منطقة المطار التي قاموا باستهدافها.

غارات الاحتلال تدمر مطار صنعاء الدولي

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر بيانًا مرفقًا بخريطة توضيحية قال فيه: "ندعو جميع المتواجدين في محيط مطار صنعاء الدولي إلى المغادرة الفورية، حفاظًا على سلامتهم، وننبه إلى ضرورة تحذير الآخرين من البقاء في المنطقة المستهدفة".


وقام الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على اليمن للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، حيث هاجم سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اليمنية، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل أغارت على مطار صنعاء الدولي، في العاصمة اليمنية.


كما أشار الإعلام العبري، أن الإعلان عن ضرب مطار صنعاء، جاء بعد سلسلة من الهجمات الواسعة على ميناء الحديدة ومحيطه في اليمن، خلال ساعات الليلة الماضية، حيث شارك 30 طائرة مقاتلة و50 قطعة ذخيرة، تم استهداف البنية التحتية في ميناء الحديدة ومصنع "باجل" للخرسانة شرق المدينة؛ ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

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