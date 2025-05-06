في المنطقة العربية، كولر يتلقى أول عرض بعد رحيله عن الأهلي

تلقى مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أول العروض بعد رحيله عن القلعة الحمراء بشكل رسمي.

كولر يتلقى عرضا إماراتيا

قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن أحد أندية الدوري الإماراتي للمحترفين قدّم عرضا رسميا للمدرب السويسري، مارسيل كولر، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك عقب إقالته من تدريب الأهلي مؤخرا.



وأوضحت الصحيفة الإماراتية في تقريرها، أن مارسيل كولر سيحصل على راتب شهري يصل إلى 350 ألف يورو.

ورحل كولر من تدريب الأهلي بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، ولكنه فاز مع الأحمر بـ11 بطولة خلال عامين فقط من تدريب الفريق.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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