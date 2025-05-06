الأهلي يحيي الذكرى الـ33 لرحيل المايسترو صالح سليم

النادي الأهلي، أحيا الحساب الرسمي للنادي الأهلي ذكرى رحيل صالح سليم الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء.

وتحل اليوم، الثلاثاء 6 مايو، الذكرى الـ23 لوفاة المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلى الأسبق، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2002 بعد صراع مع المرض.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصالح سليم وعلق عليها، قائلا: "تحل اليوم ذكرى رحيل "صالح سليم" أسطورة الأهلي والأب الروحي.. لن ننساك يا مايسترو".

مولد صالح سليم

ولد صالح سليم بحي الدقي في 11 سبتمبر عام 1930، والده هو الدكتور محمد سليم، ووالدته هي السيدة زين الشرف التي تنتسب للسلالة الهاشمية.

متى انضم صالح سليم للنادي الأهلي؟

أنضم لفريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بمدرسة السعيدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، بعد أن اكتشفه حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

وأنضم إلى صفوف الأهلي عام 1944 في فريق الناشئين، ليصعد في نفس العام إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، وظل يلعب له حتى 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس النمساوي، ثم عاد مجددا للأهلي ليواصل مسيرة تألقه حتى ١٩٦٧، حيث اعتزل اللعب.

أول ظهور مع فريق الأهلي

وظهر لأول مرة فى مباراة الأهلي أمام المصرى البورسعيدى بملعب الأهلى بالجزيرة، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم أول أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة "5 نوفمبر من العام 1948" فى الأسبوع الثالث لأول مسابقة الدورى الممتاز.

واستمر حتى موسم "1966-1967" حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران "11 نوفمبر 1966" بفاصل زمنى "18" عامًا وستة أيام.

بطولات صالح سليم مع الأهلي

واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادى الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

أرقام قياسية لصالح سليم

ولعب صالح سليم مع فريق الأهلي أكثر من "185" مباراة، وسجل "99" هدفًا بواقع "78" في الدوري، حيث يعد ثالث هدافي الأهلي في المسابقة، و"17" في كأس مصر، وثلاثة أهداف في كأس الجمهورية المتحدة، وهدفا في دورى منطقة القاهرة.

صالح سليم هو صاحب الرقم القياسي للتهديف في مباراة واحدة بتسجيل "7" أهداف في شباك الإسماعيلي 1958، وصاحب الرقم القياسي في الفوز المتتالي بلقب الدوري "9" مواسم بالمشاركة مع توتو لاعب الأهلى السابق.

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