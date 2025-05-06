الأسطورة، صاحب عبارة "الأهلي فوق الجميع".. بطولات وإنجازات المايسترو صالح سليم مع القلعة الحمراء في الذكرى الـ 23 لرحيله

تحل اليوم، الثلاثاء، 6 مايو، الذكرى الـ23 لوفاة المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلى الأسبق الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 2002 بعد صراع مع المرض.

مولد صالح سليم

ولد صالح سليم بحي الدقي في 11 سبتمبر عام 1930، والده هو الدكتور محمد سليم، ووالدته هي السيدة زين الشرف التي تنتسب للسلالة الهاشمية.

متى انضم صالح سليم للنادي الأهلي؟

انضم لفريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بمدرسة السعيدية، ثم التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، بعد أن اكتشفه حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

وانضم إلى صفوف الأهلي عام 1944 في فريق الناشئين، ليصعد في نفس العام إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، وظل يلعب له حتى 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس النمساوي، ثم عاد مجددا للأهلي ليواصل مسيرة تألقه حتى ١٩٦٧، حيث اعتزل اللعب.

أول ظهور مع فريق الأهلي

وظهر لأول مرة فى مباراة الأهلي أمام المصرى البورسعيدى بملعب الأهلى بالجزيرة، وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم أول أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة "5 نوفمبر من العام 1948" فى الأسبوع الثالث لأول مسابقة الدورى الممتاز.

واستمر حتى موسم "1966-1967" حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران "11 نوفمبر 1966" بفاصل زمنى "18" عامًا وستة أيام.

بطولات صالح سليم مع الأهلي

واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادى الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

أرقام قياسية لصالح سليم

ولعب صالح سليم مع فريق الأهلي أكثر من "185" مباراة، وسجل "99" هدفًا بواقع "78" في الدوري، حيث يعد ثالث هدافي الأهلي في المسابقة، و"17" في كأس مصر، وثلاثة أهداف في كأس الجمهورية المتحدة، وهدفا في دورى منطقة القاهرة.

صالح سليم هو صاحب الرقم القياسي للتهديف في مباراة واحدة بتسجيل "7" أهداف في شباك الإسماعيلي 1958، وصاحب الرقم القياسي في الفوز المتتالي بلقب الدوري "9" مواسم بالمشاركة مع توتو لاعب الأهلى السابق.

مشوار صالح سليم مع المنتخب الأول

وعلى المستوى الدولي انضم صالح سليم لمنتخب مصر لكرة القدم عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960.

مسيرة صالح سليم الإدارية مع الأهلي

وبعد الاعتزال اتجه المايسترو صالح سليم إلى العمل الإداري كمدير للكرة في القلعة الحمراء عام 1971 حتى عام 1972، وخاض بعدها انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى وحصل على 45% من الأصوات أمام الفريق أول عبد المحسن مرتجي، وخاض الانتخابات مجددًا في 1980 ليفوز برئاسة مجلس إدارة الأهلي، واستمر رئيسًا للقلعة الحمراء حتى 1988، وقرر الابتعاد عن الساحة لكنه في 1990 ولسوء نتائج الأهلى قرر العودة لإعادة الاستقرار للنادى حتى وافته المنية يوم 6 مايو 2002.

وكانت فترة رئاسة صالح سليم للأهلي هي الأعظم في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حصل "المايسترو" على 35 بطولة مختلفة بواقع 12 لقب دورى عام و8 كأس مصر و3 دورى أبطال أفريقيا و4 كأس الكئوس الأفريقية، كما حصل الأهلي تحت رئاسته على بطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة عام 2002، بجانب بطولة الأندية العربية أبطال الكئوس وبطولة الأندية العربية أبطال الدوري وبطولة كأس السوبر أو النخبة العربية مرتين.

وكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وفاز ببطولة كأس أمم أفريقيا 1959 مع المنتخب، وشارك بدورة ألعاب الأوليمبية عام 1960 والتي أقيمت بروما.

وسجل صالح سليم مع الأهلي 92 هدفًا طوال مسيرته، وسجل 9 مع فريق جراتس النمساوي، ويمتلك رقمًا قياسيًّا بتسجيله 7 أهداف في لقاء واحد أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الأهلي بثمانية أهداف، وحقق مع الأهلي 53 بطولة تحت قيادته، وهو في منصب رئيس النادي الأهلي.

ومن أشهر العبارات التاريخية لصالح سليم: الأهلي فوق الجميع. وشهدت مسيرة صالح سليم مع الأهلي مواقف كثيرة لن تنسى، وأرقاما قياسية ستظل تخلد اسم وتاريخ الأسطورة على مر العصور.

نادي القرن

وكان المايسترو صالح سليم شاهدا على أعظم إنجاز في تاريخ النادي الأهلي في مايو عام ٢٠٠١ عندما حصل الأهلي على جائزة نادي القرن في أفريقيا، حيث تسلم صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، الجائزة والتي منحها الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي في احتفالية كبرى بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

صالح سليم يقتحم مجال الفن

دخل صالح سليم المجال الفني بمشاركته في عدة أفلام سينمائية، حيث شارك في فيلم “السبع بنات” مع سعاد حسني ونادية لطفي، وفيلم "الشموع السوداء" مع نجاة الصغيرة، وفيلم "الباب المفتوح" أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة، كما أن صالح سليم تلقى الكثير من العروض من قبل أصدقائه الممثلين والمخرجين، للقيام بتمثيل أدوار أخرى في السينما، لكنه رفض كل العروض التي قدمت له بهذا الخصوص، مؤكدًا أنه غير ناجح على الصعيد الفني.

وكان سبب اعتزال المايسترو هو الانتقاد الحاد الذي تعرض له عقب فيلم "الباب المفتوح" آخر أعماله الفنية، والذي وافق على المشاركة فيه إرضاءً لسيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة"، لكن الفيلم لم يحقق النجاح المطلوب وتعرض لانتقادات قاسية.

صراع صالح سليم مع المرض

بدأ صراع صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998، عند اكتشافه إصابته بالمرض أثناء إجرائه الفحوصات الدورية، لكن الأطباء أبلغوه بصعوبة العلاج بسبب إصابة النصف الآخر من الكبد بتليف، لإصابته بفيروس سي في وقت سابق، وبدأ في العلاج الكيماوي الموضعي والعلاج الحراري، وأصبحت تتكرر زياراته إلى لندن للعلاج، رافضًا إعلان سبب زياراته المتكررة إلى لندن، حتى تم اتهامه بإهدار المال، لكنه فضل الاستمرار في إخفاء حقيقة مرضه، حتى دخل في غيبوية متقطعة إلى أن انتقل إلى مثواه الأخير في السادس من مايو عام 2002.

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