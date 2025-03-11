مصطفى يونس: تمنيت أن يكون الخطيب أفضل من صالح سليم وهذا شعوري عندما نجح برئاسة الأهلي

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عشقه العميق للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه وهب حياته للنادي منذ الصغر، وتذكر كيف كانت الشخصيات العظيمة داخل القلعة الحمراء سببًا في غرس حب الأهلي في نفوس الأجيال المتعاقبة.

وتابع: "جيلنا تأثر برمزين كبيرين، الأول هو الكابتن صالح سليم، وقبله كان هناك الكابتن مصطفى حسين، الذي يُعد الأب الروحي للناشئين والأشبال في النادي".

أول راتب تقاضاه مصطفى يونس مع الأهلي

وأضاف خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الكابتن مصطفى حسين كان يشرف على جميع فرق الناشئين في الأهلي، بدءًا من فريق 21 عامًا وحتى فرق المدرسة الكروية، مشددًا على أن هؤلاء الرموز هم من زرعوا الانتماء وحب النادي في قلوب اللاعبين.

وأشار إلى أن الحب لا يأتي من فراغ، بل هناك دائمًا أسباب تؤدي إليه، وهو ما جعله يرتبط بالأهلي منذ نعومة أظافره.

وفي سياق حديثه عن بداياته، كشف مصطفى يونس أنه كان أول ناشئ في تاريخ النادي الأهلي يتقاضى راتبًا شهريًا منذ تأسيس النادي عام 1907، حيث تلقى خمسة جنيهات شهريًا وهو في سن السادسة عشرة.

وأوضح أن هذا المبلغ كان كبيرًا بالنسبة له آنذاك، خاصة أن والدته كانت تعطيه ثلاثة قروش فقط كمصروف يومي للمدرسة، ما جعله يدرك قيمة الفرصة التي حصل عليها في الأهلي وسعى لإثبات نفسه داخل النادي.

مصطفى يونس يقارن بين صالح سليم والخطيب

وكشف مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل موقف مؤثر جمعه بمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، حيث أكد أنه كان يتمنى دائمًا أن يراه يتفوق على الراحل صالح سليم، أحد أعظم رموز النادي.

وأوضح، أنه خلال فترة الانتخابات، ورغم وجود خلافات سابقة، ظل داعمًا للخطيب، مؤكدًا أنه كان مستعدًّا للوقوف بجانبه بكل ما يملك، لأنه يرى أن نجاح الخطيب هو امتداد لجيلهم الذهبي.

كما أشار إلى اللحظة التي علم فيها بوجود الخطيب في المستشفى، موضحًا أنه لم يتردد في تقديم أي دعم له، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

وتطرق يونس إلى لحظة إعلان نتيجة الانتخابات، حيث كان يقف بجانب نجله مصطفى، وعندما سمع اسم الخطيب كرئيس للنادي، لم يتمالك دموعه، مشيرًا إلى أن هذا كان حلمه لسنوات، وهو أن يرى أحد أبناء جيله يتولى رئاسة الأهلي. وأضاف أن ابنه استغرب تأثره الشديد، لكنه أوضح له أن هذا الموقف كان بمثابة تحقيق لحلم طال انتظاره، وهو أن يقود النادي شخص نشأ وترعرع داخل جدرانه.

كما شدد يونس على أن دعمه للخطيب لم يكن بدافع أي مصلحة شخصية، وإنما بدافع الحب والانتماء للأهلي، مشيرًا إلى أن البعض قد يفسر مواقفه بشكل خاطئ، لكنه يؤمن بأن الوفاء للنادي ولأبناء جيله هو الأهم.

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