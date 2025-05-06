خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

حصل النادي الأهلي على توقيع مدافع جديد لينضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من داخل الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يضم عمرو الجزار

وكشف مصدر خاص لـ “فيتو” عن حصول الأهلي على توقيع عمرو الجزار لاعب غزل المحلة، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

وجاء تعاقد الأهلي مع عمرو الجزار بعد متابعة اللاعب خلال الموسم الحالي وتقديمه أداءً قويا مع غزل المحلة لينجح مسئوليه في حسم الصفقة لتدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة.

ويرى الكثيرون أن عمرو الجزار سيكون خليفة وائل جمعة في دفاع الأهلي نظرا لتألق الصخرة مع غزل المحلة ثم انضم ليكون أحد أفضل المدافعين في تاريخ القلعة الحمراء بعد ذلك.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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