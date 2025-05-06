الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يتوجه إلى غرفة العمليات بوزارة الحرب بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء

مطار صنعاء، فيتو
مطار صنعاء، فيتو

توجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إلى غرفة العمليات بوزارة الحرب بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

إسرائيل ستقصف اليوم للمرة الأولى مطار صنعاء الدولي

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن إسرائيل ستقصف اليوم للمرة الأولى مطار صنعاء الدولي.

 الهجوم على مطار صنعاء

كما أوضح مصدر أمني أن الهجوم على مطار صنعاء قد يكون عبر صواريخ بحرا أو جوا.

وعلى الجانب الأخر أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) أمس الإثنين باستشهاد شخصين وإصابة 42 آخرين جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل بالحديدة في اليمن.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقالت القناة 14 نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: دمرنا ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة كانت تدعم الصناعات العسكرية للحوثيين.

30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم ضد ‎اليمن على 8 موجات

فيما أشارت «يسرائيل هيوم»، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي إلي أن الهجوم على ‎اليمن جرى تنفيذه في ٨ موجات، بمشاركة 30 طائرة إلى جانب هجمات أمريكية على ‎الحوثيين.

وأوضحت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي أنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على ‎اليمن وأن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخلاء محيط مطار صنعاء غرفة العمليات بوزارة الحرب بنيامين نتنياهو محيط مطار صنعاء جيش الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي الهجوم على اليمن

مواد متعلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة غزة

برسالة شديدة اللهجة، إيران تحذر نتنياهو عبر مجلس الأمن

أكسيوس: ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لفعل ما يراه مناسبا في غزة

عائلات الأسرى تصعد ضد نتنياهو وتطالب جيش الاحتلال بكشف خطة القتال الجديدة

نتنياهو يعلن بدء تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

شاهد، اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على مطار صنعاء وتدمير جميع الطائرات المدنية

يواجه اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة للشعب، محمد رمضان أمام المحكمة يونيو المقبل

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

المزيد
الجريدة الرسمية