نتنياهو يتوجه إلى غرفة العمليات بوزارة الحرب بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء

توجه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إلى غرفة العمليات بوزارة الحرب بعد إنذار بإخلاء محيط مطار صنعاء بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

إسرائيل ستقصف اليوم للمرة الأولى مطار صنعاء الدولي

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن إسرائيل ستقصف اليوم للمرة الأولى مطار صنعاء الدولي.

الهجوم على مطار صنعاء

كما أوضح مصدر أمني أن الهجوم على مطار صنعاء قد يكون عبر صواريخ بحرا أو جوا.

وعلى الجانب الأخر أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) أمس الإثنين باستشهاد شخصين وإصابة 42 آخرين جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل بالحديدة في اليمن.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقالت القناة 14 نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: دمرنا ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة كانت تدعم الصناعات العسكرية للحوثيين.

30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم ضد ‎اليمن على 8 موجات

فيما أشارت «يسرائيل هيوم»، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي إلي أن الهجوم على ‎اليمن جرى تنفيذه في ٨ موجات، بمشاركة 30 طائرة إلى جانب هجمات أمريكية على ‎الحوثيين.

وأوضحت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي أنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على ‎اليمن وأن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.