عائلات الأسرى تصعد ضد نتنياهو وتطالب جيش الاحتلال بكشف خطة القتال الجديدة

وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، أعربت فيها عن قلقها الشديد من التقارير الأخيرة بشأن مصير أبنائهم، وطالبت بالحصول على توضيحات حول خطة القتال الجديدة.

تصاعد غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في رسالتها، أنها صدمت من تقرير أفاد بأن رئيس الأركان أبلغ وزراء في الحكومة بإمكانية خسارة عدد من الأسرى في حال توسيع العملية العسكرية في القطاع.

وشددت الرسالة على ضرورة معرفة تفاصيل الخطة العسكرية المرتقبة، وكيف ستأخذ في الاعتبار حماية حياة المحتجزين ومنع تعريضهم للخطر.

جيش الاحتلال يهدم منازل فى الضفة الغربية

فى ذات السياق، هدم جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أكثر من 25 منزلا ومنشأة في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في بلدة المغير شمال رام الله في الضفة الغربية.

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