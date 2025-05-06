زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو غير قادرة على إدارة غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: إن حكومة رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو لا تستطيع إدارة أي شيء ولن تكون قادرة على إدارة قطاع غزة.

أسباب دخول خان يونس ورفح ومخميات وسط قطاع غزة

وأضاف بحسب صحيفة معاريف، أن “نتنياهو كان قد صرح في ديسمبر 2023 بأن النصر على بعد خطوة والآن نعود إلى جولة أخرى من الأمر ذاته”.

وتابع: لا أحد يفهم ما هو الهدف من الحرب وأسباب دخول خان يونس ورفح ومخيمات وسط قطاع غزة مجددا.

مقترح تقسيم مهام المستشار القضائي

وأكد أن الضغط العسكري أسفر عن مقتل مختطفين أكثر مما أعا، وهناك مقترح مطروح، والتوصل إلى اتفاق ممكن، ومقترح تقسيم مهام المستشار القضائي يهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو.

جدير بالذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعساراه بغلاف غزة.

ومن جانبها أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن صافرات الإنذار بغلاف غزة دوت بسبب تشخيص خاطئ.

إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال غزة

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، أمس الإثنين: إن إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال غزة.

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش: المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع الليلة الماضية على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم، وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

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