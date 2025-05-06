الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة 2025 حتى 15 مايو

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
  
ويستمر التقديم بالمديريات من اليوم وحتى الخميس الموافق 15 مايو الجاري، حيث حددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدى دور الرعاية".

 

معايير التقديم

وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن (50 سنة) وحاصل على مؤهل مناسب (متوسط على الأقل) ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان ) على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

ويتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مشكلة من المختصين من المديرية والجهات المعنية لاختيار الفائزين وتصعيدهم للجنة المركزية بالوزارة.

وتحرص الوزارة على الإعلان عن المسابقة بشكل موسع وإتاحة الفرصة للجميع عن طريق الرائدات الاجتماعيات ومراعاة الدقة والتحقق الميداني في دراسة فحص أوراق الآباء المتقدمين حفاظًا على مبدأ الشفافية والمصداقية في الاختيار مع العلم أنه لن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد ( الاحد الموافق25/5/2025).

 

مبادرة الأب القدوة

هذا وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع للمرة الأولى عام 2023 بالتزامن مع الاحتفاء بالتربية الإيجابية و"عيد الأب" الذي تحتفل معظم الدول العربية به يوم 21 يونيو من كل عام، وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج تدعم الكيان الأسرى وترسخ دور الأب في الأسرة المصرية حيث إنها الحاضنة الأولى التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع حيث إن مبادرة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي مراحل التعليم وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في المحافظات خلال إبريل

نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية عرض إنجازات برنامج تطوير الأداء المهني للمعلمات

وزيرة التضامن تستعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية أمام وفد من تشيلي

التضامن تنظم لقاءً تعريفيا لطلبة قسم الأطراف الصناعية بالكليات التكنولوجية

ads

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

بعد قليل، مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو وعبد الواحد السيد

التعبئة والإحصاء: 6 ملايين مواطن يستفيدون من نظام الإيجار القديم

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يفاضل بين "الشريفين" لتدعيم الهجوم

تشييع جثمان الفنان الراحل نعيم عيسى بالإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أجراها القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2019.. دراسة عن الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية

المزيد
الجريدة الرسمية