الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين ٥ مايو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الصناعى".

وجاء ذلك في حضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المجلس الأعلى للمنظمة، ود. فاديا كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة. 

 وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق، وتسلمها الدرع القومي للمرأة ودرع المنظمة العربية.

 وألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد فيها الأولوية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للدور الذى تضطلع به المرأة كشريك أساسي في تنمية المجتمع، وأشار إلى أن منظمة المرأة العربية، والتي تستضيف مصر مقرها، تعد منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في مجالات دعم وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة.


وسلط وزير الخارجية الضوء على أهمية حماية المرأة من العنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الصناعي وضرورة إيجاد أفضل الأساليب لحماية النساء والفتيات من العنف السيبراني ومخاطره لضمان سلامتهن في المجتمع الرقمي، مشددًا على أهمية العمل العربى المشترك في استشراف الفرص وخلق مسارات لتبادل أفضل الخبرات والممارسات للعمل على إنهاء تلك الظاهرة.

واشار إلى استحداث التشريعات والمبادرات للحفاظ على سلامة المرأة في الفضاء الإليكتروني ومنها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وقانون "تنظيم الاتصالات" وإطلاق "هاكاثون التكنولوجيا"، وحملات التوعية التي تدشَّن بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي.

كما استعرض وزير الخارجية تجربة مصر الرائدة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال العنف، مشيرًا إلى تخصيص محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق المرأة كدليل على الأولوية التي توليها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتلك المسألة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، واعتلاء المرأة منصة القضاء وزيادة نسبة تمثيلها في البرلمان.

وحرص الوزير عبد العاطى في نهاية كلمته على توجيه تحية للمرأة المصرية والعربية وتحية خاصة للمرأة الفلسطينية التي تقف بثبات دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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عبد الفتاح السيسي منظمة المرأة العربية للمرأة المصرية والعربية العدوان الإسرائيلي

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