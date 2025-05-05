نائب وزير الخارجية التايلاندي يزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، نائب وزير الخارجية التايلاندي والوفد المرافق له، ووفدًا من هيئة الرقابة العامة بدولة رومانيا، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية لمصر.

الزيارات الرسمية للمتحف اليوناني الروماني

وكان في استقبالهم الدكتورة سميرة مدني وكيل المتحف للشئون الفنية والعلاقات العامة، والتي رافقتهم في جولة تعريفية داخل قاعات المتحف المختلفة، حيث استعرضت مقتنياته التي توثق مراحل متعددة من التاريخ المصري خلال العصرين اليوناني والروماني، بدءًا من ما قبل عصر الإسكندر الأكبر مرورًا بالعصر البطلمي ووصولًا إلى العصر البيزنطي، وذلك من خلال سيناريو عرض متحفي متميز.

وأبدت الوفود إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي، وتقديرهم لما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة، بالإضافة إلى موقعه الفريد في قلب مدينة الإسكندرية وسط العديد من المعالم الأثرية والتاريخية البارزة.

كما حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية، توثيقًا لهذه الزيارة.

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