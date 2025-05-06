تنفيذ إزالة دور خامس لعقار مخالف في المنصورة

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أميـن الدمـرداش رئيس حى غرب المنصورة، حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء، والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

إيقاف الأعمال بالمهد وإزالة جدران وأعمدة



وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال بالمهد وإزالة جدران وأعمدة الدور الخامس العلوى لعقار مخالف بمنطقة حوض البشطمير ،لتجاوز نسبة ال٢٥% خدمات، لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

أشرف على أعمال الإزالة الأستاذ ناجى يحيى نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من الأستاذ فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

تكثيف حملات الرصد والمتابعة

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون، وفى ضوء توجيهات الوزير المحافظ.

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