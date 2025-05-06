الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

بعد قليل، مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو وعبد الواحد السيد

بيسيرو
بيسيرو

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا طارئًا بعد قليل، لمناقشة مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، إلى جانب مناقشة موقف عبد الواحد السيد، مدير الكرة الحالي بالنادي، بعد تزايد الجدل حول مستقبلهما عقب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

 يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الغضب الجماهيري بعد تراجع الأداء وتكرار النتائج السلبية في الفترة الماضية، ما دفع المجلس إلى التحرك بشكل عاجل لبحث قرارات مصيرية قد تطال الجهاز الفني والإداري للفريق.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع استعراضًا لتقارير لجنة الكرة وكذلك تقارير تقييم أداء الجهاز الفني واللاعبين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بقاء أو رحيل بيسيرو وجهازه المعاون، وكذلك موقف عبد الواحد السيد، الذي تلقى انتقادات واسعة بسبب بعض القرارات الإدارية والتعامل مع اللاعبين.

مصادر داخل النادي أشارت إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التغيير الشامل للجهاز الفني، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق قبل فوات الأوان.

وينتظر أن يصدر بيان رسمي من نادي الزمالك عقب انتهاء الاجتماع، لاستعراض تفاصيل القرارات التي سيتخذها المجلس.

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