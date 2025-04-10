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خارج الحدود

السلطات الفرنسية تعزل زعيمة المعارضة من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه

مارين لوبان، فيتو
مارين لوبان، فيتو

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، عزل مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه، بموجب حكم قضائي صدر بتنحيتها.

صدور حكم جديد ضد مارين لوبان


وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي، يمنع  لوبان من الترشح لمنصب عام ويدخل حيز التنفيذ على الفور. وبموجب القانون الفرنسي، لا ينطبق هذا على التفويضات الوطنية، وبالتالي ستحتفظ لوبان بمقعدها في الجمعية الوطنية حتى الانتخابات المقبلة، ولكنها لم تعد تتمتع بالحق في تولي مناصب اختيارية أخرى.

ومن جانبها أفادت وكالة "فرانس برس" بأن محافظة با دو كاليه تستكمل إجراءات استبعاد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية"، موضحة أن المحافظة تلقت إخطارا بقرار المحكمة، الذي يعتبر امرا ضروريا لبدء هذا الإجراء.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم تسريع الإجراء بعد أن أرسل النائب عن حزب "Liot" هارولد هوفار رسالة إلى حاكم منطقة با دو كاليه يطالب فيها بتجريد لوبان من تفويضها الإقليمي

يذكر أن محكمة في باريس قد أصدرت في وقت سابق، أحكاما على لوبان وعدد من أعضاء البرلمان من حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

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