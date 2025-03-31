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خارج الحدود

إدانة زعيمة أقصى اليمين بفرنسا في قضية اختلاس

لوبان، فيتو
لوبان، فيتو

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكما بإدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان في قضية اختلاس أموال عامة.

قضية اختلاس أموال عامة

ويشكل هذا الحكم انتكاسة بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان، وسقطة كبيرة في جهود حزبها لتلميع صورته.

وكانت التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.

 

زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار)، وسددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

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مارين لوبان اختلاس أموال عامة حزب التجمع الوطني البرلمان الأوروبي

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