بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق طلخا شربين أمام الموقف الجديد بطلخا في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام موقف طلخا.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين مستشفى الطوارئ.

وحصلت فيتو على أسماء المصابين وهم:

1- ضياء الدين عبدالخالق أبو عوف 60 سنة بالمعاش اشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالساق اليمنى.

2- مي ضياء الدين عبدالخالق 35 سنة ممرضة بمستشفى شربين اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

3- نورا ياسين محمد طه 21 سنة ربة منزل كدمات متفرقة بالجسم.

4- نادية عبد القادر عبد العزيز 48 سنة ربة منزل جرح قطعى بالرأس.

5ـ أمل محمد الشربيني عياد 53 معاش مبكر باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

6-منال المغاورى غنيم 55 سنة ربة منزل اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

7-رمضان محمد عبدالوهاب 60 سنة بالمعاش اشتباه خلع بالكتف الأيمن مقيمين الحصص م شربين.

والحالات العامة مستقرة وتحت الفحص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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