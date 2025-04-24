محافظ الدقهلية: 1596 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بمنشأة النصر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية منشأة النصر مركز شربين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1596 مواطنا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

قافلة طبية تضمنت 9 عيادات في تخصصات مختلفة

من جهته، أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1596 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 9 عيادات، شملت، 234 باطنة، 192 أطفال، 90 جراحة، 65 أسنان، 131 رمد، 82 نساء ونظيم أسرة، 173 عظام، 120 أنف وأذن،181 جلدية.

كما قامت القافلة بإجراء، 88 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 170، ومعمل الدم والطفيليات 108، 8 تحليل بروستاتا، وإحالة 6 حالات للمستشفيات، إلى جانب عقد 48 ندوات تثقيفية، استفاد منها 640 مترددا على القافلة.

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