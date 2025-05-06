اختتام فعاليات برنامج "ستارز" في مكتبة الإسكندرية

اختتمت اليوم فعاليات برنامج "ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي"، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2025 بمكتبة الإسكندرية.



شهد التدريب مشاركة متميزة من شباب الجامعات والخريجين، الذين خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف تضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية التي ساهمت في تنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

شملت الجلسات التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع الحيوية التي تركز على المهارات الأساسية اللازمة لنجاح المشاريع الناشئة.

بدأت الجلسات بمفهوم "الماليّات لغير الماليين"، حيث تم تقديم شرح مبسط للمفاهيم المالية الأساسية وكيفية إدارتها بطريقة تضمن استدامة الأعمال التجارية، تلاها جلسة حول "التكاليف الثابتة والقوائم المالية"، التي عرّفت المشاركين بكيفية حساب التكاليف الثابتة والمتغيرة وتأثيرها على الميزانية العامة للمشروع، مع توضيح كيفية قراءة القوائم المالية وتحليلها بفعالية.

وتضمن التدريب جلسة "مهارات العرض"، التي ركزت على كيفية تقديم فكرة المشروعات بطرق احترافية أمام المستثمرين المحتملين.

كما تم تناول موضوع "تكاليف الإنتاج والمشتريات"، وتم استعراض أفضل الاستراتيجيات لإدارة تكاليف الإنتاج واختيار الموردين، إلى جانب كيفية مراقبة الجودة وضمان كفاءة التكاليف في عمليات الإنتاج.

وفيما يتعلق بالتسويق، تم تقديم جلسة "أساسيات التسويق وتصميم الخطة التسويقية"، التي قدمت للمشاركين أدوات وأساليب تصميم خطة تسويقية ناجحة تلبي احتياجات السوق المستهدف، بالإضافة إلى استراتيجيات الترويج والبيع الفعّالة، كما تمت مناقشة كيفية بناء "المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي".

تدرب المشاركون على استراتيجيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسويق مشروعاتهم وجذب جمهور واسع من المتابعين والعملاء المحتملين.



وتناول التدريب "الهوية الشخصية واستخداماتها لصالح المشروع"، وهو موضوع حيوي لكل رائد أعمال، حيث تم التركيز على كيفية بناء هوية شخصية قوية تساعد في تحسين صورة المشروع وسمعته في السوق، وأيضًا موضوع "خطط التسعير واستراتيجيات جذب العملاء".

وتم تسليط الضوء على كيفية وضع استراتيجيات تسعير مبتكرة لجذب العملاء مع مراعاة التنافس في السوق.

ساهم التدريب في تعزيز وعي المشاركين بأهمية امتلاك المهارات الريادية والقيادية، كما أسهم في تزويدهم بالمعرفة العملية اللازمة لإطلاق مشروعاتهم الخاصة وإدارتها بكفاءة. وتميز البرنامج بجو تفاعلي أتاح الفرصة للشباب لتبادل الخبرات والعمل الجماعي، مما زاد من ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الابتكار.

وأعرب العديد من المشاركين عن تقديرهم العميق لهذه الفرصة المتميزة، مؤكدين أن التدريب أضاف لهم خبرات جديدة ستؤثر إيجابًا على مسارهم المهني والريادي مستقبلًا.

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