الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس.


واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة أنهم قاما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي ملك أحدهما بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس بهدف البحث عن اثار.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بالمنطقة، بالفحص وإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات.


وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين محكم ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين وتبين انهما عاطلين يقومان بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل الشقة على حفرة بعمق ٥ أمتار، وضبط  بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وهي عبارة عن موتور غاطس وموتور لرفع المياه و2 كوريك وأدوات أخري.


وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة عين شمس الحفر والتنقيب عن الآثار النيابة العامة

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