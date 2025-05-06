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مكتبة الإسكندرية تطلق مشروع "جامعات خضراء من أجل مستقبل أفضل"

مشروع جامعات خضراء
مشروع "جامعات خضراء من أجل مستقبل أفضل"

تطلق مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي مشروع "جامعات خضراء من أجل مستقبل أفضل"، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية  وذلك يوم 11 مايو 2025 بقاعة الاجتماعات سي الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 

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يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات الممولة من برنامج المنح الصغيرة بمرفق البيئة العالمية لتعزيز العمل المناخي ودمج مبادئ الاستدامة في التعليم الجامعي.

 

يستهدف المشروع تحويل كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية إلى نموذج رائد لكلية خضراء. 

 

وتشارك مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة في الهيئة الاستشارية للمشروع.
 

كما يهدف هذا المشروع إلى توعية الطلاب بأهمية العمل المناخي، بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب في مجالات الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال البيئية.
 

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تندرج ضمن اللجنة الاستشارية لمشروع جامعات خضراء وتعمل على المشاركة والمساعدة في المشروع في التدريب على بناء قدرات الطلاب وزيادة الوعي البيئي بينهم وريادة الاعمال الخضراء.

 

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مكتبه الإسكندرية بجامعة الاسكندرية الصيدلة

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