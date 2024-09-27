أسعار الملابس الشتوية في وكالة البلح.. تبدأ من 50 جنيهًا.. إقبال متوسط على المنتجات.. وتوقعات بزيادة نسبة المبيعات في منتصف أكتوبر المقبل

في قلب القاهرة، تحديدًا في منطقة وكالة البلح، يتوافد الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية بحثًا عن الملابس الشتوية بأسعار معقولة. تُعرف وكالة البلح بتنوعها الكبير في الملابس المستعملة والجديدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

أسعار الملابس الشتوية النسائية في الأسواق

يتحدث محمد أحد بائعي الملابس بوكالة البلح لفيتو ويعرض أسعار الملابس الشتوية النسائية والتي تبدأ من 65 جنيهًا للبلوفر الخفيف، بينما تتراوح أسعار الجواكت من 100 إلى 350 جنيهًا للجاكت البامب. أما البلوزات النسائية فتبدأ من 65 جنيهًا وتصل إلى 250 جنيهًا، في حين يبدأ سعر السويت شيرت من 150 جنيهًا. بالنسبة للأطفال، يبدأ سعر السويت شيرت من 100 جنيه، والبنطلونات أو البلوزات من 50 جنيهًا، والجواكت من 150 جنيهًا.

تتميز وكالة البلح بوجود نوعين من الملابس: الاستوكات والبالة. الاستوكات هي ملابس جديدة تحمل التيكت الأصلي، وقد يصل سعر البلوفر إلى 500 جنيه. أما البالة فهي ملابس مستعملة بحالة جيدة، وتكون أسعارها أقل.

إقبال متوسط على الملابس الشتوية في الأسواق

رغم تنوع المنتجات، إلا أن الإقبال على شراء الملابس الشتوية في الوقت الحالي ليس كبيرًا، حيث أن الناس ما زالوا يخرجون من موسم المولد النبوي والمدارس، ومن المتوقع أن يبدأ الإقبال على الملابس الشتوية في منتصف شهر أكتوبر.

التجار في وكالة البلح يواجهون تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد. في العام الماضي، كان سعر استيراد الكيلو 150 جنيهًا، أما الآن فقد ارتفع إلى 250 جنيهًا. ومع ذلك، يحاول التجار الحفاظ على زيادات بسيطة في الأسعار مراعاةً للحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المستهلك.

تظل وكالة البلح مكانًا مميزًا يجمع بين الجودة والتنوع، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين، سواء كانوا يبحثون عن ملابس جديدة أو مستعملة تناسب جميع الأذواق والمستويات.