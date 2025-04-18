أسعار الملابس قبل عيد القيامة.. زيادة الإقبال على المحال.. البنطلونات الجينز الحريمي تبدأ من 250 جنيها والقميص الرجالي بـ 450 (فيديو وصور)

الملابس يتم صناعتها من أنواع أقمشة كثيرة ومختلفة مثل القطن والحرير والصوف والجلود لتتوافق مع جميع المناسبات المختلفة، مثل ملابس العمل وملابس السهرات والملابس الشتوية والصيفية والملابس الرياضية، كما أن مقدار ونوع الملابس يختلف بناء على الاعتبارات الجغرافية والعوامل الاجتماعية.

حركة البيع خلال موسم العيد

ويعانى أصحاب متاجر الملابس من قلة الإقبال على شراء الملابس بعد عيد الفطر المبارك ولكن لا تصل إلى حد الركود فهناك بعض الأفراد يفضلون شراء الملابس بعد الأعياد كي يتجنبوا الزحام كما أن موسم عيد القيامة يمكن أن يضفى حركة إلى سوق الملابس.

قد يصل حد البيع ببعض متاجر الملابس إلى 20 ألف جنيه فى اليوم خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد، ولكن بعد الأعياد يمكن أن يبيع التاجر بحوالى 5 آلاف جنيه فى اليوم وتتدرج القيمة المالية حسب العرض والطلب.

بدأ موسم الملابس الصيفية فى بعض المحلات خلال شهر مارس الماضي، وتم البيع بقوة بداية من ملابس الأطفال من سن 14 عاما حتى سن 25 عاما، فهم شهدوا الإقبال الأكبر عن سن 30 فيما فوق.

واضطر بعض تجار الملابس إلى البيع بأسعار السنة الماضية حتى لا يخسروا زبائنهم ويحافظوا على حركة البيع، فهامش الربح يتأثر نظرا إلى أن القماش يمر بعدة مراحل حتى تتشكل قطعة الملابس يمر أولا بالمصنع لكى تتم خياطة القطعة ثم إلى التطريز أو الطباعة وكل تلك المصانع تأخذ صافى ربحها بالكامل، ولكن التاجر يضطر إلى أن يقلل هامش ربحه كل عام إذا تم زيادة سعر القطعة عليه حتى يحافظ على زبونة.

الجينز أحدث صيحات الموضة

يعمل بكر محمد بمحل ملابس حريمى بحدائق المعادى وهو متخصص فى بيع الجينز العصرى بأحدث صيحات الموضة اليومية على حد وصفه، كما أن هذة الموديلات غير مرتبطة بمواسم الصيف والشتاء أو مواسم الأعياد، وإنما هى تتجدد بشكل دورى ولكن الأسعار تختلف حسب حركة البيع فالقطعة التى يمكن أن تباع بـ 400 جنيه يمكنه أن يبيعها ب350 جنيها، إذا واجه ركودا ولكن بصفة عامة فإن الأسعار ثابتة قبل العيد وبعده.

أسعار الملابس الحريمى

البنطلونات الجينز تبدأ من 250 لـ 750 جنيها

الجواكت الجينز تبدأ من 350 لـ 650 جنيها

البديهات تبدأ من 100 لـ150 جنيها

البناطيل الشروال القطن تبدأ من 150 لـ350 جنيها

أسعار الملابس الرجالى

التيشرت السادة والطباعة يبدأ من 350 لـ 500 جنيها للقطعة

القميص يبدأ سعره من 450 لـ 550 جنيها

البنطال الشروال يبدأ من 450 جنيها

البنطال الجينز يبدأ من 600 جنيه

وبنطال الجينز الوايد ليج والسليم يبدأ من 500 جنيه للقطعة

أنواع الجينز الحريمى فى السوق

البنطال الجينز الوايد ليج بأشكاله وخاماته وأسعاره المختلفة

البنطال الجينز الشارلستون بأشكاله المختلفة

البنطال الجينز الضيق "الاسكينى" بأنواعه

البنطال الجينز الكارجو بدرجات ألوانه

البنطال الجينز البوى فريند بأشكاله وخاماته المختلفة

الجاكت الجينز بأشكاله وألوانه وخاماته المختلفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.